İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Lice Belediyesinden köprü onarımı çalışması

Diyarbakır’ın Lice Belediyesi, ilçe genelinde etkili olan aşırı yağışlar sonrası zarar gören Kabakaya kırsal mahallesi Esenli mezrası köprüsünün onarımı tamamlandı.

Diyarbakır'ın Lice Belediyesi, ilçe genelinde etkili olan aşırı yağışlar sonrası zarar gören Kabakaya kırsal mahallesi Esenli mezrası köprüsünün onarımı tamamlandı.


Son günlerde yağan yağışlardan dolayı zarar görüp yıkılan köprü Lice Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri ile boruları döşenerek yapımına başlanan köprünün yapımı tamamlanarak kısa süre içinde vatandaşların hizmetine açıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.