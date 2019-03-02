Lice Belediyesinden velilere değerler eğitimi semineri

Diyarbakır'ın Lice Belediyesi, ilçedeki anaokulu velilerine ve Aile Destek Merkezi kadın kursiyerlerine 'Değerler Eğitimi' semineri düzenledi.

Seminer, Aile Destek Merkezi Konferans Salonunda Çocuk Gelişimi Öğretmeni Nilüfer Canbay Bayramlı tarafından verildi. Nilüfer Canbay Bayramlı verdiği seminerde, sağlam toplum olarak refah seviyesinin yükselmesiyle özellikle çocuklarda yalnızlaşma duygusunun artığını, paylaşım duygusunun azaldığını belirtti. Bayramlı, “Bunun da bencillik ve tahammülsüzlük duygusunu beraberinde getirdiğini vurgulayarak bunun faturası, mutsuz aileler ve boşanmalardaki artış olarak yine topluma mal edilmektedir” dedi.