Lice Belediyesi'ne mansiyon ödülü

İçişleri Bakanlığı tarafından valilik, kaymakamlık ve belediyelerin gerçekleştirdikleri, vatandaşların hayatını kolaylaştırıcı, farkındalık oluşturan ve örnek olabilecek projelerin teşvik edilmesi amacıyla, 19 Nisan 2018 tarihinde Projem Türkiye Mülki ve Yerel Yönetimlerde Yeni Fikirler ve Örnek Uygulamalar yarışmasında dereceye girenler için Ankara'da sergileme yapıldı. Lice Kaymakamlığı ve Lice Belediyesi'nin destekleriyle gerçekleştirilen Lice Sanatla Buluşuyor projesi bin 102 proje arasından dereceye girerek mansiyon ödülü aldı.

Fuarda Lice Sanatla Buluşuyor Projesi standını ziyaret eden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Lice'de böyle güzel projelerin olması beni çok heyecanlandırdı. Çocukların gözlerinden öpüyorum" dedi.

Daha sonra Lice Kaymakamı ve Belediye Başkan vekili Abdulkadir Çelik, Bakan Soylu'ya üzerinde Lice yazılı cam sürahi hediye etti.