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Lice Birkleyn Mağaraları turizme kazandırılıyor

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) Fuar ve Markalaşma Komisyonu, Lice ilçesindeki Birkleyn Mağaralarında incelemelerde bulundu.

Yapılan incelemelerin ardından bölgenin turizme kazandırılması için çalıma başlatıldı.


Birkleyn Mağaralarında yapılan incelemeye ilişkin bilgi veren DTSO Fuar ve Markalaşma Komisyon Başkanı Mehmet Ali Deniz, bölgenin turizme kazandırılması için çalışmaların başlatılacağını belirtti. Deniz, özellikle mağaraya ulaşım ve çevre düzenlemesi konusunda çalışmaların yapılmasına ihtiyaç olduğunu tespit ettiklerini kaydederek, gerekli çalışmaların tamamlanmasıyla beraber ideal bir kamp merkezinin oluşturulabileceğini söyledi.

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