Lice halk kütüphanesi için protokol imzalandı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ve Kültür Bakanlığı iş birliği ile Lice'de yapılacak Halk Kütüphanesi için protokol imzaladı.

Gençlerin sosyal ve kültürel gelişimlerine katkıda bulunmak amacıyla Diyarbakır'da birçok proje başlatan Büyükşehir Belediyesi, eğitim alanında yatırımlarını sürdürüyor.

Lice'de yapılacak Halk Kütüphanesi için Büyükşehir Belediyesi'nde gerçekleşen protokol imza törenine, Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali İhsan Su, Genel Sekreter Yardımcısı Abdullah Çiftçi ve Lice Kaymakamı Muhammed Evlice katıldı.

Vali Su, kente yeni kütüphaneler kurduklarını söyledi. Kütüphanenin 6 dönüm üzerine kurulacağını belirten Vali Su, “Kütüphaneler çok önemli, özellikle çocuklarımızın, oradaki vatandaşlarımızın boş zamanlarını değerlendirilmesinden tutun da kendilerini geliştirmek, sosyal kültürel anlamda kendilerini daha da iyi hale getirmek için önemli bir mekandır. Bu anlamda oradaki vatandaşlarımıza, öğrencilerimize önemli bir katkıyı sağlamış olacağız. Hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” dedi.

Program, kütüphanenin yapımı için protokol imzalanmasının ardından sona erdi.