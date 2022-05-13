Lice içme suyu ve kanalizasyon projesinde çalışmalar sürüyor

Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürlüğü ile İLBANK'ın ortaklaşa yürüttüğü “Lice İçme Suyu ve Kanalizasyon Projesi”nde çalışmalar devam ediyor.

Lice ilçesinin 2050'ye kadar içme suyu ve kanalizasyon sorununu ortadan kaldıracak olan projede DİSKİ, çalışmalarda önemli aşama kaydetti. Ekipler, 24 bin 670 metre kanalizasyon, 12 bin 300 metre içme suyu hattını döşedi, 500 ile 700 metreküp kapasiteye sahip su depolarının inşaat işlerinin yüzde 70'ini tamamladı.

Çalışmaların devam ettiği projede DİSKİ Genel Müdürlüğü, farklı boru çaplarında 16 bin 330 metre kanalizasyon ve 52 bin 700 metre içme suyu hattı daha döşeyecek.

DİSKİ Genel Müdürü Fırat Tutşi, Lice Kaymakamı Muhammed Evlice, İLBANK Diyarbakır Süleyman Halit Bayrak ile birlikte devam eden çalışmaları inceleyerek personelden bilgi aldı. Lice kanalizasyon ve içme suyu sorununa yönelik gerçekleştirdikleri projede nüfusu, imar planı ve 2050 yılını baz alarak hazırladıklarının altını çizen Tutşi, proje tamamlanıp devreye girdiğinde ilçenin 2050'e kadar içme suyu ve kanalizasyon sorununu ortadan kaldıracağını belirtti.

“Lice'ye atık su arıtma tesisi inşa edeceğiz”

Ellerinden geldikçe üst yapıya zarar vermemeye özen gösterdiklerini ifade eden Tutşi, çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte yapılacak üst yapı işlemleriyle Lice'nin çehresinin değişeceğini dile getirdi. Projenin ilçeye büyük katkı sunacağını belirten Tutşi, “Aynı proje çerçevesinde Lice ilçesine atıksu arıtma tesisi de inşa edeceğiz. Çalışmaların tamamlandığında ilçemiz çok modern bir altyapıya kavuşmuş olacak. Lice coğrafik yapısı nedeniyle aldığı yağışlarla yer altı su kaynakları bakımından zengin bir ilçemizdir. İlçemizin yer altı su kaynaklarında yaşanabilecek kirlenmenin önüne geçmek ve kaynakları temiz şekilde gelecek nesillere taşımak en önemli görevimizdir. İnşa edeceğimiz Lice Atıksu Arıtma Tesisiyle ilçemizin geleceğini teminat altına almış olacağız” dedi.

Atıksu Arıtma Tesislerinin başta halk sağlığı olmak üzere yerleşim yerlerinin habitatını da koruduğuna dikkat çeken Tutşi, yapılacak tesisle oluşabilecek hastalıkların önüne geçeceklerini ve ilçenin ekolojik yapısının zarar görmemesini sağlayacaklarını sözlerine ekledi.