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Lice Kadın Voleybol takımı Bölgesel Lig'e çıktı

Diyarbakır’ın Lice İlçe Belediyesi tarafından 2018 yılında desteklenerek kurulan Lice Gençlik Spor Kulübü ‘Kadın Voleybol Takımı’ Bölgesel Lig’e çıktı.

Diyarbakır'ın Lice İlçe Belediyesi tarafından 2018 yılında desteklenerek kurulan Lice Gençlik Spor Kulübü ‘Kadın Voleybol Takımı' Bölgesel Lig'e çıktı.


Diyarbakır'ın Lice İlçe Belediyesi tarafından kurulan Gençlik Spor Kulübünün, ‘Kadın Voleybol Takımı' Diyarbakır'da oynanan müsabakalarda rakiplerini eleyerek Bölgesel Voleybol Lige yükseldi. Göstermiş oldukları başarıdan dolayı memnuniyetini ifade eden Lice İlçe Kaymakam ve Belediye Başkanı Abdulkadir Çelik, kadın voleybol takımının oyuncularını ve teknik ekibi tebrik etti. Lice Belediyesinin sunduğu imkanlar doğrultusunda elde ettikleri başarının kendilerini bir üst lig için motive ettiğini belirten kadın voleybol takımı oyuncuları, gösterilen desteklerden duydukları mutluluğu ifade edip teşekkür etti.

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