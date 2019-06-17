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Lice Kaymakamlığı ADEM kursiyerlerine Karadeniz turu düzenledi

Diyarbakır’ın Lice İlçe Kaymakamlığı’na bağlı Aile Destek Merkezi (ADEM) kursiyerlerine yönelik 5 günlük Karadeniz turu düzenledi.

Diyarbakır'ın Lice İlçe Kaymakamlığı'na bağlı Aile Destek Merkezi (ADEM) kursiyerlerine yönelik 5 günlük Karadeniz turu düzenledi.


Lice ADEM'de çeşitli kurslardan hizmet alan kadınlar, Erzurum, Artvin, Rize, Trabzon, Samsun, Ordu, Amasya illerini kapsayan gezide keyifli günler geçirdi. ADEM projesi faaliyet kalemleri içerisinde yer alan gezi programı sayesinde, kurslara düzenli olarak devam eden ve kendi imkanları ile belirtilen yöreleri görme fırsatını bulamayan kursiyerleri gerek ödüllendirmek ve gerekse yeni yerler görme fırsatı sunmak isteyen Kaymakamlık, kursiyerlerin meslek edinmelerinin yanı sıra sosyalleşmeleri için imkan sağladı.


Gezi Programına katılan kursiyerler, kendilerine böylesi bir fırsatı sunan Lice Kaymakamı Abdulkadir Çelik‘e ve programda emeği geçen herkese teşekkürlerini dile getirdi.

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