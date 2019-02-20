Lice-Kulp karayolunda refüj çalışmaları başladı

Diyarbakır'ın Lice İlçe Belediyesi, ilçenin muhtelif yol, kaldırım, refüj, cadde ve sokaklarını düzenlemeye devam ediyor.

Lice Belediyesi, Lice-Kulp karayolu üzerinde asfalt çalışmasının sona ermesinden sonra refüj çalışmalarını başlattı. İş makinelerinin refüje boşalttığı toprağın düzenleme yapılmasının ardından ağaçlandırma ve ışıklandırma çalışmalarının yapılacağı belirtildi. Yeni ışıklandırmalar ve refüje yapılacak yeşillendirme ile karayolu farklı bir görünüme kavuşacak.