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Lice'de 18 Mart şehitleri için mevlit okutuldu

Diyarbakır’ın Lice ilçesinde, Çanakkale Savaşı’nda şehit olanlar için mevlit okutuldu.

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde, Çanakkale Savaşı'nda şehit olanlar için mevlit okutuldu.


18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zafer'inin 104. yıl dönümü dolayısıyla, Lice Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdulkadir Çelik tarafından Cantürk Camii'nde şehitler için mevlit okutuldu. Mevlit programında, şehitler için dualar edildi. Programda, Lice Belediyesi tarafından camiye gelen vatandaşlara gül suyu, lokum ve ikramlıklar dağıtıldı.

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