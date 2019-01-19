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Lice'de 2 bin öğrenciye kışlık kıyafet dağıtıldı

Diyarbakır’ın Lice ilçesi Demirçelik Ortaokulu’nda 2 bin öğrenciye kışlık kıyafet dağıtıldı.

Diyarbakır'ın Lice ilçesi Demirçelik Ortaokulu'nda 2 bin öğrenciye kışlık kıyafet dağıtıldı.


Lice Kaymakamıve Belediye Başkanı Abdulkadir Çelik, Sosyal Yardımlaşma Vakfı, Lice Belediyesi, milli eğitim müdürlüğü, emniyet müdürlüğü ve TÜGVA tarafından organize edilen öğrencilere kışlık kıyafet dağıtım törenine katıldı. Demirçelik Ortaokulu'nda düzenlenen törende 2 bin kıyafet öğrencilere teslim edildi. Lice Kaymakamı ve Belediye Başkanı Abdulkadir Çelik törende yaptığı açıklamada, geleceğin teminatı olan çocuklarla geçirdikleri güzel zaman, kendilerinin hayatının en kıymetli anlarından birisini oluşturduğunu belirtti. Başkan Çelik, “Bu etkinlikte yardımda bulunan ve etkinliğe bizzat katılan herkese sonsuz teşekkür ederiz. Kaymakamlık ve belediye olarak öğrencilerimizin maddi ve manevi olarak her zaman yanlarında olduğumuzu ifade etmek istiyoruz. Bu tür faaliyetler bizim için önemli bir sosyal sorumluluk projesi olarak devam edecektir" dedi.

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