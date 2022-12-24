Lice'de 2022 Eren Operasyonları bilançosu paylaşıldı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Eren Abluka Sonbahar Kış-18 Şehit Jandarma Teğmen Hubeyib Turan Operasyonu"na ilişkin, "En büyük Eren operasyonunu icra edeceğiz" dedi.

Bakan Soylu, beraberinde İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su, Bingöl Valisi Kadir Ekinci, Muş Valisi İlker Gündüzöz ve Batman Valisi Ekrem Canalp ile Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalındaki Vali Aydın Arslan Üs Bölgesi'nde incelemelerde bulundu.

Bakan Soylu, Diyarbakır, Bingöl, Muş ve Batman'da 3651 personelin katılımıyla başlatıldığını duyurduğu "Eren Abluka Sonbahar Kış-18 Şehit Jandarma Teğmen Hubeyib Turan Operasyonu"na ilişkin Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin, Diyarbakır İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Gökhan Çiloğlu ve Lice Jandarma Komando Alay Komutanı Albay Adem Şakrak'tan bilgi aldı.

İçişleri Bakanı Soylu, burada yaptığı açıklamada, Lice bölgesinde jandarma, güvenlik korucuları, İHA ve Atak helikopterlerin de dahil olduğu tüm unsurlarla terör örgütüne yönelik operasyon başlatıldığını söyledi.

En büyük Eren Operasyonun başladığı duyurulurken, 2022 Eren Operasyonları ve 1 Ekim-23 Aralık Eren Abluka Operasyonları rakamları da paylaşıldı.

2022 yılı Eren Operasyonlarında ele geçirilen terörist, silah, mühimmat ve malzemeler;126 terörist, 1092 mağara, 637 silah, 1080 el bombası, 254 EYP, 6357 kilo patlayıcı, 410 bin 709 adet mühimmat, 2008 tüp, 88 milyon kenevir, 7 milyon kök skunk, 28 ton esrar, 52 jeneratör, 135 dürbün, 55 güneş paneli ve 36 ton gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildiği paylaşıldı.

2022 yılı 1 Ekim-23 Aralık tarihleri arasındaki Eren Abluka Sonbahar-Kış Operasyonlarında; ele geçen terörist, silah, mühimmat ve malzeme ise; 24 terörist, 238 mağara, 183 silah, 276 el bombası, 79 EYP, 256 kilo patlayıcı, 66 bin 83 adet mühimmat, 515 tüp, 11 milyon kenevir, 2 milyon skunk, 24 ton esrar, 15 jeneratör, 33 dürbün, 7 güneş paneli, 8 ton gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildiği belirtildi.