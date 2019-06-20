Lice'de ‘Anasınıflarımız yenileniyor geleceğimiz güçleniyor' projesi tamamlandı

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde okul öncesi eğitim alanında okullaşma oranını arttırmak ve olumsuz çevresel koşullarda yaşayan dezavantajlı bölgelerdeki çocukların diğer çocuklara göre eksik yöndeki eğitim ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla, okul öncesi eğitim kurumlarında gerekli fiziki, beşeri ve teknik altyapının güçlendirilerek eğitim kalitesini artırılmasına yönelik gerçekleştirilen “Anasınıflarımız Yenileniyor Geleceğimiz Güçleniyor Projesi” tamamlandı.

Karacadağ Kalkınma Ajansı Okul Öncesi Eğitim Standartlarının Artırılması Mali Destek Programı çerçevesinde yürütülen projede Lice'de kırsal mahallelerde yer alan 7 okul, iç ve dış tadilatı ve eğitim-öğretim materyalleri ile donatılarak hazır hale getirildi. Lice Kaymakamı Abdulkadir Çelik yaptığı açıklamada, eğitimin bütün alanları önemli ve öncelikli olmakla birlikte en önemli ve en belirleyici alanı okul öncesi olduğunu söyledi. Kaymakam Çelik, “Okul öncesi okullaşma oranının yükseltilmesi için ilçemizde büyük çaba sarf ediyoruz. Bu kapsamda gerçekleştirdiğimiz projelerle okullarımızın fiziki, beşeri ve teknik altyapılarını güçlendiriyoruz. Verdikleri destek için Karacadağ Kalkınma Ajansı'na ve projenin uygulanmasında emek veren proje koordinatörü hocalarımıza teşekkür ediyorum. Liceli yavrularımızın daha güzel şartlarda eğim görmesi için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz” dedi.