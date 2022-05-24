Lice'de Ashâb-ı Kehf haftası etkinlikleri başlıyor

24-28 Mayıs tarihleri arasında yapılacak etkinlikler bünyesinde 24 Mayıs salı günü ünlü şair ve yazar Nurullah Genç, 25 Mayıs çarşamba yazar ve oyuncu Bahadır Yenişehirlioğlu, 26 Mayıs perşembe GSB müşaviri Selim Cerrah Lice'de vatandaşlarla bir araya gelecek.

27 Mayıs'ta Dicle Üniversitesinde yapılacak panelden sonra 28 Mayıs tarihinde Uyanış Günü programı ile Ashâb-ı Kehf Mağarası önünde etkinliklerin finalini yapacak. Lice Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Muhammed Evlice, "Ev sahipliğini yapacağımız bu güzel programlara tüm vatandaşlarımızı bekliyoruz. Diyarbakırlı hemşehrilerimizi bu vesileyle Lice'ye davet ediyorum" dedi.