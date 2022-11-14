Lice'de dünden beri kayıp olan epilepsi hastası, 145 kişinin çalışmasıyla bulundu

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde dünden beri kayıp olan epilepsi hastası vatandaş, 145 kişilik ekibin yoğun arama çalışmaları sonucu bulundu.

Alınan bilgilere göre, Lice'de yaşayan 47 yaşındaki Mahmut Karadayı, dün Dibek köyüne dayısının evine gitmek üzere yola çıktı. Ailesinin Karadayı'dan haber alamaması üzerine durumu 112 Acil Sağlık Merkezine bildirdi. İhbarla birlikte, Lice Jandarma Komutanlığı ile yapılan istişareden sonra 1 araç ve 5 Arama Kurtarma Teknisyeni (AKT) personelinin olay yerine intikal ederek yaptığı arazi aramasında kayıp kişi bulunamadı.

Havanın kararması nedeniyle arama faaliyetlerinin sonlandırılması üzerine; bugün sabah saat 07.35'te AFAD yerleşkesinden arama faaliyetleri için 8 AKT personeli, 2 kişilik köpekli arama ekibi, AKT birim amiri ve AKT birlik müdürü eşliğinde 3 AKT aracı, UMKE, ANDA, arama kurtarma köpeği, dron desteği ve jandarma ile arama kurtarma çalışmalarına Lice kırsalında 145 kişilik ekiple yapılan arama çalışmaları neticesinde kayıp epilepsi hastasına ulaşıldı.

Karadayı, tedavisi yapılmak üzere hastaneye sevk edildi.