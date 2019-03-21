Lice'de, Dünya Down Sendromu Günü etkinlik düzenlendi

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde Dünya Down Sendromu Günü nedeniyle özel bir etkinlik programı düzenlendi.

Özel Umut Güneşi Rehabilitasyon Merkezi'nde yapılan etkinlikte, öğrenciler ve aileler bir araya gelerek, unutulmaz bir gün yaşamaları sağlandı. Lice Belediyesi, '21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü' kapsamında bu anlamlı günde öğrenci ve aileleri yalnız bırakılmadı. Down sendromlu öğrenci ve aileleri unutmayan Lice Belediyesi yetkilileri çocuklara bu mutluluğa vesile olanlara teşekkür ederek, “Çocuklarımız mutluysa bizler de mutluyuz” dedi.

Etkinlik sonunda öğrenci ve ailelerini çeşitli hediyeler veren Lice Belediyesi yetkilileri, bu tarz etkinliklerin devam etmesi gerektiğini söyledi.