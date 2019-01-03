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Lice'de halk toplantısı yapıldı

Diyarbakır’ın Lice İlçesinde halk toplantısı yapıldı.

Diyarbakır'ın Lice İlçesinde halk toplantısı yapıldı. Toplantıya Lice İlçe Kaymakam ve Belediye Başkanı Abdulkadir Çelik, vatandaşlarla bir araya geldi.


Diyarbakır'ın Lice İlçesinde bulunan Aile Destek Merkezi Konferans Salonunda halk toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya çok sayıda vatandaş katılarak, kurum amirleriyle vatandaşların sorunlarını dinleyen Lice Kaymakam ve Belediye Başkanı Abdulkadir Çelik, ilçede devam eden ve başlanacak olan çalışmalar hakkında bilgi verdi.


Toplantıda konuşma yapan Lice Kaymakam ve Belediye Başkanı Abdulkadir Çelik, 2017-2018 yılında yaptıkları çalışmaları anlattı. Göreve geldiği gün verdikleri sözlerin arkasında durduklarının altını çizen Çelik, toplantının amacı, yaptıkları hizmetleri paylaşmaktan çok vatandaşların eleştirilerini göz önünde bulundurarak ilçenin sorunlarını paylaşıp ortak bir çözüm üretmek olduğunu söyledi.

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