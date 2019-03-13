Lice'de heyelan nedeniyle bozulan yol onarıldı

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde heyelan nedeniyle bozulan yol belediye ekipleri tarafından onarılarak ulaşıma açıldı.

Lice Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Esenler Mahallesi'nde yoğun yağıştan dolayı meydana gelen heyelan nedeni ile bozulan yolu onarımını tamamladı. Yolun daha fazla tehlike oluşturmaması için hızlı bir şekilde yürütülen çalışma kapsamında, güzergahta genişletme ve güçlendirme çalışması yapıldı. Yapılan onarım çalışmalarının ardından yol kısa sürede tekrar ulaşıma açıldı.