Lice'de jandarma helikopteri rahatsızlanan vatandaş için havalandı

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde yoğun kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiledi. Jandarma helikopteri hastalanan sivil vatandaş için havalandı.

Diyarbakır ve çevresinde etkili olan kar yağışı nedeniyle Lice kara yolu ulaşıma kapandı. İlçe merkezinde oturan, şiddetli göğüs ve karın ağrısı çeken Hülya Yagın'ın ailesi, 112 merkezinden yardım talebinde bulundu. Yagın'ın bulunduğu adrese giden sağlık ekipleri, acilen Diyarbakır'a sevkini uygun gördü. Sağlık ekipleri tarafından İl Jandarma Alay Komutanlığına bilgi verildi. Diyarbakır'dan, acilen havalanan askeri helikopte,r Lice İlçe Jandarma Komutanlığına iniş yaptı. Ambulansla helikoptere getirilen Hülya Yagın, sağlık görevlileri eşliğinde, Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne getirilerek tedavi altına alındı. Yagın'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.Diyarbakır Valisi ve Belediye Başkan Vekili Münir Karaloğlu, sosyal medya hesabından, "Rahatsızlanan vatandaşımızı Lice'den jandarma helikopterimizle Dicle Üniversitesi Hastanesi'ne sağ salim ulaştırdık" notunu paylaştı.