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Lice'de kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi

Diyarbakır’ın Lice İlçe Belediyesi, kent genelinde yağan kar yağışı nedeniyle kapanan yollara müdahale ederek yol açma çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Diyarbakır'ın Lice İlçe Belediyesi, kent genelinde yağan kar yağışı nedeniyle kapanan yollara müdahale ederek yol açma çalışmalarına aralıksız devam ediyor.


Lice'de kar yağışı nedeniyle vatandaşların mağduriyetlerinin giderilmesi için Belediye Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sabahın erken saatlerden itibaren kapanan yolları açma çalışmalarına başladı. Özellikle eğitim kurumları, ibadethaneler, kamu kurum ve kuruluşları ile vatandaşların yoğun olarak kullandığı alanlarda çalışmaların hızla devam ettiği öğrenildi.

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