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Lice'de muhtarlar toplantısı yapıldı

Diyarbakır’ın Lice İlçesinde Kaymakam Abdulkadir Çelik Başkanlığında muhtarlar toplantısı yapıldı.

Diyarbakır'ın Lice İlçesinde Kaymakam Abdulkadir Çelik Başkanlığında muhtarlar toplantısı yapıldı. Toplantıda, daire amirleri kurumlar tarafından yapılan çalışma ve hizmetlerle ilgili mahalle muhtarlarını bilgilendirerek, muhtarların talep ve sorunları dinlendi.


Lice İlçesinde ADEM konferans salonunda gerçekleştirilen muhtarlar toplantısına Lice İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdulkadir Çelik başkanlığında Lice ilçesinde ele alınan sorunlar için çözüm yolları hakkında kurum yöneticileriyle karşılıklı olarak istişare yapıldı. Toplantıya Kaymakam Çelik'in beraberinde ilçe kurum amirleri ve mahalle muhtarları katıldı. İlçe merkezinde ve kırsal mahallelerde oluşan sorunlar için ellerinden gelen tüm imkanlarla hizmet ettiklerini belirten Kaymakam Çelik, bu konuda elbette en büyük destekçilerinin muhtarlar olduğunu ve muhtarlarımızın talepleri doğrultusunda imkanlar dahilinde de her zaman yanlarında olacaklarını söyledi.

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