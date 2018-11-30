Lice'de okul yemekhanelerinde sıkı denetim

Diyarbakır'ın Lice İlçe Belediyesi ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri ile birlikte okul yemekhaneleri denetlendi.

Lice İlçe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri okullara yemek temin eden yemek firmaları, mevcut hijyen koşullarının iyileştirilmesi, kullanılan malzemelerin gıdaya uygunluğu konularında denetleme ve bilgilendirmelerde bulunuldu. Denetimde bulunan ekipler okul yemekhanelerinden faydalanan öğrencilerin, sağlıklı gıda ürünlerini temin etmelerini sağlamak amacıyla eğitim-öğretim yılı boyunca daha sağlıklı bir ortamda gereksinimlerini karşılamaları için, denetim ve bilgilendirme çalışmalarına aralıksız devam edileceğini bildirdi.