Lice'de ‘sinema günleri' etkinliği devam ediyor

Diyarbakır'ın Lice İlçe Belediyesi tarafından düzenlenen ücretsiz ‘sinema günleri' etkinliği devam ediyor.

Kültür sanat faaliyetleri kapsamında düzenlenen ‘sinema günleri' etkinliği, Aile Destek Merkezi konferans salonu ve köy okullarında devam ediyor. Yoğun ilgi gören ‘sinema günleri' etkinliklerinde yer alan filmleri izleyen vatandaşlar, etkinlikte emeği geçen Lice Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdulkadir Çelik'e teşekkür etti.

21 Kasım'da başlayan ‘sinema günleri' etkinliklerinin 10 Ocak 2019'da çocuk ve yetişkinlere yönelik yapılacak gösterimle sona ereceği öğrenildi.