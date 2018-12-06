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Lice'de Sosyal Hizmet Merkezi açıldı

Diyarbakır’ın Lice İlçesinde Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca açılan Lice Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü hizmete girdi.

Diyarbakır'ın Lice İlçesinde Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca açılan Lice Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü hizmete girdi.


Lice İlçesinde Aile Sosyal Politikalar Bakanlığında alınan bütün hizmetlerin kolaylık sağlanması amaçlı ilçede Sosyal Hizmetler Merkezi Müdürlüğü açıldı. Lice Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Ali İhsan Ateş, Licelilerin Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünden alacakları bütün hizmetleri buradan da alabileceklerini belirti. Ateş, ''Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na bağlı Sosyal Hizmet Merkezi, ihtiyaç sahiplerinin tespit edilerek sosyal hizmet müdahalesinin ve takibinin gerçekleştirilmesi, çocuk, genç, kadın, erkek, engelli, yaşlı bireylere ve ailelerine koruyucu, önleyici, destekleyici, geliştirici hizmetler sunmak amacıyla ilçemizde hizmete başladı. Bunun yanında aile içi şiddeti önleme ve rehberlik, madde bağımlılığı ile mücadele, şehit ve gazi ailelerine ziyaret, sosyal ekonomik destek başvurularını yapabilirler'' dedi.


Lice İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkanı Abdulkadir Çelik ise vatandaşlara hizmet anlamında kolaylık sağlamaya devam edeceklerini aktardı. Çelik, ''Aile Bakanlığımıza bağlı Sosyal Hizmet Merkezleri Türkiye'de sosyal anlamda çok önemli bir hizmet sunmaktadır. Kaymakamlık ve Belediye olarak ihtiyaç sahipleri vatandaşlarımızın her zaman yanında olduk. Devletimizin bu imkanlarıyla vatandaşlarımızı buluşturmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum'' diye konuştu.

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