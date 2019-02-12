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Lice'de üstyapı çalışmaları devam ediyor

Diyarbakır’ın Lice İlçe Belediyesi’nce kırsal alanda bulunan mahalle ve sokaklarda başlatılan yol yapım çalışmaları devam ediyor.

Diyarbakır'ın Lice İlçe Belediyesi'nce kırsal alanda bulunan mahalle ve sokaklarda başlatılan yol yapım çalışmaları devam ediyor.


Lice ilçesinde kırsal, merkez mahallelerde yol açma, genişletme çalışmaları ve stabilize yol çalışmaları devam ediyor. Lice Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin ilçenin dört bir noktasında sürdürdüğü yol yapım çalışmaları kapsamında, Dernek Mahallesi'nde bulunan yollara alt temel malzemesi dökülerek yol çalışmaları tamamlandığı kaydedildi.

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