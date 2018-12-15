Liceli öğrencilere başarı ve motivasyon semineri düzenlendi

Diyarbakır'ın Lice İlçe Belediyesi, liseli öğrencilere yönelik 'Başarı ve Motivasyon' semineri düzenledi.

Diyarbakır'ın Lice İlçe Belediyesi tarafından, Aile Destek Merkezi Konferans Salonunda Liceli lise öğrencilerine yönelik ‘Başarı ve Motivasyon' semineri düzenlendi. Seminer Yaşam Koçu Zeynep Sağıroğlu tarafından verildi. Seminerde Lice Belediye Başkan Yardımcısı İsa Gönültaş, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü Fatih Salihoğlu, öğretmen ve öğrenciler katıldı. Ders çalışma ve gündelik hayatlarında zamanlarını daha verimli kullanmaları gerektiğini belirten Yaşam Koçu Zeynep Sağıroğlu, ek zaman yönetimi konusunda bilgiler verdi. Sağıroğlu, “Ayrıca öğrenciler başarı, kazanç ve hedefe ulaşmak için hayal etmek, kendini tanımak, kendine güvenmek, çok çalışmak ve asla pes etmemek gerekiyor” dedi.

Lice Belediye Başkan Yardımcısı İsa Gönültaş, katılımlarından dolayı Zeynep Sağıroğlu'na teşekkürlerini iletti.