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Lider Diyarbekirspor, Kızılcabölükspor deplasmanında

Misli.

com 3. Lig 1. Grup lideri Diyarbekirspor, 21. hafta karşılaşmasında yarın saat 14.00'da deplasmanda Denizli ekibi Kızılcabölükspor'la karşı karşıya gelecek. Diyarbekirspor'da tek hedef sahadan 3 puanla ayrılarak şampiyonluk yarışında bir engeli daha aşmak.


com 3. Lig 1. Grup lideri Diyarbekirspor, alt sıralardan kurtulmaya çalışan Kızılcabölükspor'u yenerek zirvedeki yerini korumayı ve bitime 9 hafta kala avantaj elde etmeyi amaçlıyor. Bu sezon deplasmanda oynadığı 9 karşılaşmada 5 galibiyet ve 4 beraberlik elde ederek yenilgi almayan Diyarbekirspor, alt sıralarda bulunan Kızılcabölükspor'la zorlu ve kritik bir 90 dakikaya çıkacak.


Bu sabah Diyarbakır'dan Denizli'ye geçen yeşil-kırmızılı takımda sakatlığı bulunan Reşo Akın ile sakatlıktan yeni çıktığı için hazır olmayan Barış kadroda yer almadı.


Denizli Atatürk Stadında saat 14.00'da başlayacak karşılaşmayı Adana bölgesi hakemi Halil Erdoğan yönetecek.

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