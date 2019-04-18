Lise öğrencileri ses yarışmasında hünerlerini sergiledi

Diyarbakır'da eğitim veren Şehmus Sultan Tatlıcı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri arasında ses yarışması düzenlendi.

Şehmus Sultan Tatlıcı Mesleki ve teknik Anadolu Lisesi yönetimi, öğrencilerin sosyal becerilerinin geliştirilmesi için çalışma başlattı. Bu kapsamda okulun müzik öğretmeni Recep Kalkan ile bir araya gelen Şehmus Sultan Tatlıcı Mesleki ve teknik Anadolu Lisesi Müdürü Cengiz Cengiz, öğrenciler arasında bir ses yarışması düzenlenmesini istedi. Kolları sıvayan öğretmenler okulun toplantı salonunda gerekli çalışmaları yaparak mini ses yarışması organize etti.

Etkinlik ile ilgili konuşan Şehmus Sultan Tatlıcı Mesleki ve teknik Anadolu Lisesi Müdürü Cengiz Cengiz, öğrencileri farklı etkinliklerde bir araya getirmek istediklerini söyledi. Cengiz, “Yoğun bir tempoda eğitim gören öğrencilerimiz arasında ses yarışması düzenlemek istedik. Müzik öğretmenimiz Recep Kalkan'ın da destekleri ile öğrenciler arasında ses yarışmasını organize ettik. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum” dedi.

Ses yarışmasında Berivan Güneş birinci, Dilan Gezen ikinici ve Beyzanur Karataş ise üçüncü oldu.