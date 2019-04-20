Lise öğrencilerinden anlamlı destek

Şehmus Sultan Tatlıcı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, kendi aralarında topladıkları yardımları Bağlar Gömmetaş İlkokulu'nda eğitim gören öğrencilere dağıttı.

Şehmus Sultan Tatlıcı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, yönetim, öğretmen ve öğrenciler arasında yardım kampanyası başlattı. Bu anlamlı kampanyaya destek olan öğrenciler, topladıkları paralardan aldıkları hediyeleri Gömmetaş İlkokulu'na götürerek öğrencilere dağıttı. Hediyelerini alan öğrencilerin mutlulukları gözlerinden okundu.

Konu ile ilgili bilgi veren Şehmus Sultan Tatlıcı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Cengiz Cengiz okullarındaki öğrencilerin, yardım kampanyası düzenlediklerini söyledi. Cengiz, “Öğrenciler, toplumsal dayanışma ve yardımlaşmanın bir gereği olarak aralarında topladıkları nakdi ve diğer yardımları, maddi durumları düşük ve imkanları olmayan Diyarbakır Bağlar Gömmetaş İlkokulu'nda okuyan öğrencilere okuma azimlerini desteklemek, yalnız olmadıklarını hissettirmek için bir etkinlik düzenlemiştir. Biz de kendilerine destek olduk ve hediyeleri Gömmetaş İlkokulu-Ortaokulu müdürü Ercan Akdoğan'la iletişime geçerek öğrencilere dağıttık. Bu uygulamanın örnek olmasını umuyorum” dedi.