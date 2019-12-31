Lise öğrencisi sokakta kalan köpek yavruları için yetkililerden destek istedi

Lise öğrencisi Osman Almaz, Diyarbakır'ın Kocaköy ilçesinde doğum yapıp sokakta kalan köpekler için yetkililerden destek istedi.

Kocaköy ilçesi Kokulupınar Mahallesinde doğum yapan köpekler, yavrularıyla soğuk havada yaşam mücadelesi veriyor. Köylüler, köpeklerin ve yavrularının açlıktan ve soğuk havada ölmemeleri için metruk bir binaya bıraktı. Köpeklerin aç kaldıklarında kümes hayvanlarına saldırdıkları belirtildi. Mahalle sakinlerinden lise öğrencisi Osman Almaz, köpeklere her gün okula gitmeden önce bir şeyler verdiğini söyledi. Köpeklerin yavrularıyla birlikte gelip alınması için Büyükşehir Belediyesini aradıklarını, belediye yetkililerinin ‘barınağa alamayız, burada enfeksiyondan ölebilirler dediklerini ileri sürdü. Almaz, “Bu köpekler burada her biri 10, 15 yavruyla sokakta, soğuk havada aç kalıyorlar. Biz vatandaşlar olarak onlara bir şeyler veriyoruz. Bu harabe ahıra bıraktık. Onlarda candır. Biz bir yere kadar bakabiliriz. Ama bu soğuk havada ölebilirler, yetkililerin buralarda bir barınak veya bunları sağlıklı şartların olduğu bir ortama almalarını istiyoruz” dedi.