Liseli öğrencilerden coşkulu mezuniyet töreni

Şehmus Sultan Tatlıcı Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi 2019 yılı mezunları için Kayapınar ilçesinde bulunan Cegerxwin Kültür Merkezi'nde mezuniyet töreni gerçekleştirildi. Mezuniyet törenine Kayapınar İlçe Milli Eğitim Müdürü Faruk Erdaş, Okul Müdürü Cengiz Cengiz, müdür yardımcısı Abdurrahman Yıldırım, öğrenciler, veliler ve davetliler katıldı. Burada konuşma yapan İlçe Milli Eğitim Müdürü Faruk Erdaş, öğrencilerle birlikte mezuniyet törenini kutladıklarını ve eğlenceli geçtiğini söyledi. Erdaş, "Öğrencilerimizin bundan sonraki öğrenim hayatlarında başarılar diliyorum. Öğrenim hayatları boyunca ve atılacakları meslek hayatı boyunca doğru yolda ayrılmamaları ve her şeyin en iyisini yapmaları konusunda tembihlerde bulunduk" dedi.

"Her mezuniyet bir başka basamağın başlangıcıdır"

Daha sonra öğrencilere konuşma yapan okul müdürü Cengiz Cengiz ise her sene geleneksel olarak öğrencilerine mezuniyet töreni düzenlediklerini, bu sene 103 öğrencilerini mezun ettiklerini söyledi. Bu sene aile birliğinin gelirinin çoğunu öğrencilerinin etkinliklerinde kullandıklarını ve öğrencilere 98 madalya, 40 plaket verdiklerini belirten Cengiz, “Okula ilk başladığınız günden bugüne değin, eğitildiniz, bilgi ve erdemle donatıldınız, bugün bir mezuniyet yaşıyorsunuz. Biliniz ki her mezuniyet bir başka basamağın başlangıcıdır. Okul günleriniz okul anılarına dönüşecektir. Hızla değişen ve gelişen bu dünyada değişimi kavrayınız. Kavrayınız ki muasır medeniyetler seviyesine bizleri taşıyınız. Sizlerin dürüst, adil, değerlerine bağlı iyi bir birey olmanızı arzuluyorum” diye konuştu.

Öğrenciler kep atma töreninden sonra sanatçı Ali Aktaş, Okul Müdür Yardımcısı Abdurrahman Yıldırım, Recep Kalkan, Reşit Yaman, Mehmet Beyaztaş ve İhsan Korkma'dan oluşan müzik ekibiyle birlikte türküler söylenip halaylar çekti.