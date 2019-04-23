Lösemi hastası Aslı Saz, Ak Parti Bağlar İlçe Başkanlığı yaptı

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Diyarbakır'ın Bağlar İlçe Başkanlığı haftalık yönetim kurulu toplantısında 23 Nisan münasebetiyle başkanlık koltuğuna lösemi hastası Aslı Saz geçti.

Ak Parti Bağlar İlçe teşkilatı yaptıkları haftalık yönetim kurulu toplantısına 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı münasebetiyle lösemi hastası Aslı Saz'a başkanlık koltuğu devredildi. İlçe Başkanı Erkan Gezer, lösemi hastası Aslı Saz'ın haftalık yönetim kurulu toplantısına başkanlık ettiğini söyledi. Başkan Gezer, “Aslı kızımız gençlerimiz adına bu konudaki en büyük teminatımızı oluşturmakta olduklarının mesajını verdi. 23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun” dedi.