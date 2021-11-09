Lösemili çocuklar için seminer düzenlendi

Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı, bilgievleri ve akademi liselerde bulunan öğrencilere yönelik düzenlediği seminerlerle öğrencileri bilgilendirdi. Lösemi çocuklarla ilgili çalışmalar yürüten uzmanların online olarak katıldığı eğitimde, lösemi ve lösemili çocuklar hakkında öğrencilere sunum yaptı. Uzmanlar, 'lösemi nedir, lösemiden nasıl korunur, lösemi olan çocuklara nasıl davranmamız gerektiği ve lösemi olan çocuklar ne yapmalı' gibi konular hakkında bilgi verdi. Öğrenciler, lösemi ile ilgili merak etikleri soruları uzmanlara sorma fırsatı yakaladı.

Öğrenciler tarafından lösemi çocuklara destek olmak ve farkındalık oluşturmak amacıyla 'Yaşama El Ver' etkinliği yapıldı. Etkinlikte ellerini boya tabaklarına koyan öğrenciler, 'Yaşama El Ver' temalı çalışmaya dokunarak boyalı elleriyle figürler yaptı. Öğrenciler program kapsamında şiirler yazıp okudu, resimler çizdi, duygu ve düşüncelerini dile getirdikleri kompozisyonlar hazırladı.