LPG'li araç kullanıcılarına bakım uyarısı: 100 liralık bakımdan kaçarken binlerce liralık masrafla karşılaşabilirsiniz

Diyarbakır'da oto tamir ustaları, LPG'li araçlarda 100 liralık bakımdan kaçılması halinde araçta binlerce liralık masrafın oluşabileceğini kaydetti.

Hava sıcaklığındaki mevsimsel değişimlerin plastik yakıt hortumlarında tahribata neden olması ve LPG filtrelerinin değişmemesi araçlarda hem yakıt tüketimini arttırıyor hem de kaçaklardan dolayı araçların yanma ihtimalini ortaya çıkarıyor. Uzmanlar, 100 liralık bakımdan kaçan vatandaşların hem hayatlarını hem de ceplerini riske attığını söyledi. Özellikle LPG'li araç kullananların araç bakımlarını aksatmamaları gerektiğini kaydeden Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesi 1. Sanayi Sitesinde bir LPG servisi mekanik uzmanı Bilal Dumlupınar, araç bakımlarının mutlaka yetkili ve resmi servisler tarafından yapılması gerektiğine dikkat çekti. Dumlupınar, “Yılda 2 kere araç bakımının yapılmasını söylüyoruz. Mesele yılda 2 kere bakım yapılmasıdır. Piyasada kullanılan gazların, motor bakımsızlığı bunlardan dolayı aksatıyorlar. Araçta sıkıntı çıkıyor, fazla yakıt yakıyor ondan sonra çekişten düşüyor, motor üst kapağa zarar veriyor miktar olarak vitesi, ayarı, kaçak kontrolü, LPG katkısı bunları basıyoruz. Toplamda 150 liradır, biz 100 liraya indiriyoruz 100 liralık masraftan kaçtığı zaman onlara milyara yakın masraflar çıkıyor. LPG bakımlarını aksatmasınlar, aksatmadıkları zaman kendileri faydalanır. Yani filtresi, ayarı, kontrolü, hortumlardır, yani bir hortum, kelepçe hayat kurtarır. Tüp tankı resmiyeti 10 yılda bir değişiyor düşünüldüğü zaman bakıldığı zamanda 10 yıldan sonra değişen depolar saç milim kadar inceliyor. Devletin ve hükümetin yapmış olduğu 10 yıllık değişimi bizde destekliyoruz. Bir ara gündeme geldi 15 yıl söylentisi oldu, yalnız 10 yıl tam değerindedir saç milim kalınlığında incelendiği zaman çürüme meydana geliyor. Allah etmesin kolay kolay patlamaz günümüzdeki kullanılan depolar patlama oranı yok, yüzde 0 oranda diye biliyoruz. Ama çok inceliyoruz incelediğimiz zaman tehlike meydana getiriyor, Tehlikeyi görmeden önce yapmak lazım. Günümüzde patlayan araçlara bakıldığı zaman zaten LPG'nin deposu patlamıyor. Şamandıra, LPG sisteminin hortumları, rekor ve kesicilerden kaynaklık patlama oluyor. Bir araç bakıma geldiğinde tüm bunların kontrolleri yapılıyor” dedi.

“Araç yakıtı fazla tüketiyordu''

Araç sahibi Celal Taş ise LPG bakımından haberi olmadığını aktararak, araçta çekişin düşmesi ve fazla yakıt yakımından dolayı serviste bakıma getirdik. Taş, “Tüp bakımını yaptırmak için geldim, geldiğimde tüp filtresinin ne kadar kötü olduğunu gördüm, aracım çekiçten düşmüştü. Yakıt yüksek yakıyordu, ustaya yaptırdık, tüp bakımı diğer bakımlar gibi çok önemli, bizde bilmiyorduk sürekli yakıt fazla yakıyordu, ustaya geldiğimizde tüpün ayarlarının bozuk olduğunu söyledi, filtreyi söktü filtrenin ne kadar kirli olduğunuda gördük. Onun da yakıtta çok büyük bir etkisi var o yüzden değiştirdik, inşallah bundan sonra randıman alırız, vatandaşlar diğer araç bakımı gibi tüp bakımlarını da yapsınlar, özellikle kaçak kontrolü yapılsın, çünkü araçta kaçak olunca patlamaya vesile olur” diye konuştu.