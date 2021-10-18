Mahalle muhtarı talep etti, Bağlar Belediyesi anında yerine getirdi

İki gün önce Kaynartape Mahallesi'nde esnaf ve vatandaş ziyaretlerinde bulunan Diyarbakır'ın Bağlar İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, mahalle muhtarı İlhami Altun'un ilettiği sorunların çözümü için belediye ekiplerine talimat verdi.

Bağlar Belediyesi, ilçenin uzun yıllara dayanan alt yapı ve üst yapı sorunlarını çözüme kavuşturmak için çözüm odaklı pratik belediyecilik hizmetlerine devam ediyor. Mahalle ziyareti sırasında kendisine aktarılan sorunun çözülmesi için Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerini hayata geçiren AK Partili Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, uzun süredir yenilenmediği için günlük ulaşımda görüntü kirliliği oluşturan sokağın aynı gün içerisinde sağlıklaştırılmasını sağladı. Ekiplerin çalışmasıyla çukurların oluştuğu Kaynartepe Mahallesi 258. Sokak temizlenip parke taşlarıyla revize edilerek güzel bir görünüm kazandırıldı.

''Başkan Beyoğlu bir dediğimizi iki etmiyor''

Muhtarlık bürosunun da bulunduğu bölgede özellikle yağışlı günlerde zorluklar yaşadıklarını belirten Kaynartape Mahalle muhtarı İlhami Altun, belediyenin bu kadar kısa zamanda sorunu çözmesinin vatandaşa karşı verilen değerin göstergesi olduğunu söyledi. Altun, ''Muhtarlığımız önü önceden parke taşı yapılmıştı ancak çökmüştü. Sağ olsun başkanımız geldi, talebimizi ilettik. Aynı gün içerisinde tamamladılar. Çok memnun kaldık. Mahalle halkım adına kendisine teşekkür ediyorum. Başkanımıza güveniyoruz. Bir dediğimizi iki etmiyor hemen yerine getiriyoruz. Birkaç hizmet talebimiz daha var, onları da ilettik. İnşallah onlar da çözüme kavuşturulur'' dedi.