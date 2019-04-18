Mahallelerinde yol olmayan öğrenciler, 1 kilometre yürüyüp servis araçlarına biniyor

Diyarbakır'ın Ergani ilçesine bağlı Coşkunlu mezraasında bulunan öğrenciler, mahallelerinde okulun ve yolun olmaması nedeniyle her gün yaklaşık 1 kilometrelik yolu yürümek zorunda kalıyor. Çamura bata çıka yürüyen çocuklar, daha sonra servis araçlarına binerek eğitim gördükleri okulun yolunu tutuyor. Coşkunlu mezrası sakinleri, yollarının yapılması için yetkililerden yardım bekliyor.

Ergani ilçesine bağlı Coşkunlu mezrası sakinleri, yollarının olmamasından şikayetçi. Yol ve okulun olmaması nedeniyle öğrencilerin zorlandığı mahallede çocuklar, taşımalı eğitim yapan servis araçlarına ulaşabilmek için her gün yaklaşık 1 kilometrelik yolu yürümek zorunda kalıyor. Bin bir zorlukla eğitimlerine devam eden öğrenciler ve velileri, yaşadıkları bu zor durumdan kurtulmak için yetkililerden yardım bekliyor.

“Devletimizden ve yetkililerden bunu istiyoruz”

Yaşadıkları zorluklarla ilgili İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine konuşan Coşkunlu mezrası sakinlerinden Sedat Zengin, çocuklarını okula gönderemeyecek duruma geldiklerini söyledi. Zengin, "Yollar hep çamur, yağmur yağdığında kışın buradan yol geçmiyor. Servisler mecbur burada ana yolda bırakıyorlar çocukları. Bu ilçeye giden yolumuz da berbat. Devletimizden ve yetkililerden bunu istiyoruz, bu çocukların, bu öğrencilerin daha iyi şartlarda okuyabilmesi için bu yolların iyi yapılması, kapının önünden alınıp gitmesi farklı bir şey, 1 kilometre yürüyüp yağmurda, çamurda hastalanıp gitmek farklı bir şey. Yetkililerden bunun yapılmasını, yolların, köyün içindeki yolların yapılmasını istiyoruz" dedi.

"Biz okula gitmek istiyoruz, yolumuzu yapsınlar"

Mahallelerinde ortaokul olmamasından dolayı Coşkunlu mezraasından Han köyündeki okula giden 6'ıncı sınıf öğrencisi Tuana Zengin, okula gittiklerine yağmur nedeniyle oluşan çamurdan dolayı servis araçlarının evlerinin yanına gelmediğini söyledi. Zengin, "Bazen okula gidemiyoruz. Yolun yanına geliyoruz servis bizi alıyor ama hiç kimse gelmiyor çünkü her yer çamur. Çok uzak, bataklığa girerek. Biz gelirken batıyoruz onun için ayakkabımız da kirleniyor, elbisemizde onun için zorluk çekiyoruz. Suların yanından ve içinden geldiğimiz için hep hastayız. Biz okula gitmek istiyoruz onun için yolumuzu yapsınlar. Buradan han köyüne kadar okula gidiyoruz ve gidene kadar çok zorluk çekiyoruz" diye konuştu.

Han köyüne okula giden 3'üncü sınıf öğrencisi 9 yaşındaki Yusuf İnan Engin Zengin ise, "Giderken hep çamur, hep bataklıktayız. Giderken yağmur yağıyor hep ıslanıyoruz, elbiselerimiz hepsi kirleniyor. Bence bu yolu yapsınlar. Hasta oluyorum sürekli, nasıl gidiyorum çamurdur her yer basıyorum hasta oluyorum yağmur yağdığında. Bazıları hiç okula gelmiyorlar" şeklinde konuştu.

Mezranın öğrenci servisi şoförü Mehmet Alanbay, köyün çocuklarının servisini yaptığını köyün içine yol gitmediği için mecburen burada bıraktıklarını söyledi.