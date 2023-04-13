'Makas' operasyonunda gözaltına alınan 19 kişi adliyeye sevk edildi

Diyarbakır merkezli 5 ilde suç örgütüne yönelik düzenlenen 'makas' operasyonunda gözaltına alınan 21 şüpheliden 19'u adliyeye sevk edildi.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma çerçevesinde dün İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, çeşitli suçlardan hakkında yakalama kararı bulunan 32 şüpheliye yönelik Diyarbakır merkezli, İstanbul, Mersin, Şanlıurfa ve Mardin'de 'makas' adı verilen eş zamanlı operasyon düzenledi.

İcra edilen operasyonda 21 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 19 şüpheli, bugün Diyarbakır Adliyesine getirilirken, 2 şüpheli serbest bırakıldı.

Olayın geçmişi

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığının çeşitli suçlardan haklarında yakalama kararı bulunan 32 şüpheliye yönelik soruşturma çerçevesinde 10 Nisan Pazartesi günü Diyarbakır merkezli İstanbul, Mersin, Mardin ve Şanlıurfa'da, 32 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Savcılığın kararının ardından 21 şüpheli düzenlenen eş zamanlı operasyon ile gözaltına alındı.

Örgütün elebaşı olduğu öne sürülen İ.İ.'nin de aralarında bulunduğu 10 şüphelinin çeşitli suçlardan cezaevinde olduğu tespit edildi. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalar sonucunda 12 adet tabanca, 251 adet fişek ve 3 kilo 180 gram uyuşturucu ele geçirildi.