Malatya'dan bırakıldı, Diyarbakır'da beslendiği dama kondu

Diyarbakır'da 21 Diyarbakır Posta Güvercin Sevenler Derneği tarafından düzenlenen 12 etaplı yarışmanın Malatya'da bırakılan 2'inci etabını 5 bin Türk lirası değerindeki Ahmet Kaya'nın güvercini birinci olarak tamamladı. Malatya'dan bırakılan güvercinler beslendikleri dama ulaşmak için kanat çırparken, 10 saat 30 dakikada beslendiği dama ulaşan Ahmet Kaya isimli vatandaşın güvercini yarışmayı birincilikle tamamladı.

21 Diyarbakır Posta Güvercin Sevenler Derneği, fiyatları 250 lira ile 20 bin lira arasında değişen posta güvercinlerine yönelik yarışma düzenledi. 12 etaplı yarışmanın 160 kilometrelik Malatya Beyler Uşağı etabı için 2 bin 200 güvercine çip ve numaralar yerleştirildikten sonra Malatya'dan bırakıldı. 59 güverciniyle yarışmaya katılan Ahmet Kaya'ya ait 5 bin Türk lirası değerindeki kuş yarışmayı 10 saat 30 dakikada tamamlayarak 2'inci etabı birincilikle tamamladı. Dernek üyesi ve yarışmacı Ahmet Kaya, Malatya etabına 21 Diyarbakır Posta Güvercin Sevenler Derneği olarak 2 bin 200 kuş gönderdiklerini söyledi. Kaya, “60 kuşumun arasından bir tanesini çekip 59 tane gönderdim. Kuşlarımla 3 kupa aldım. Geçen sene de böyle başarılar yapmıştık zaten. Tesadüf değildi, bekliyorduk. Çünkü geçen senede yaptığımız başarılardan dolayı derecelerimiz var” dedi.

“Sporcu gibi uçuşa hazırlanan posta kuşları”

Bakımlarına en az iki saat zaman ayırdığını aktaran Kaya, sözlerine şöyle devam etti:

“Dişiler ayrı erkekler ayrı iki saat uçuruyoruz. Yemlerimiz hep Avrupa'dan gelir Türkiye'ye, Türkiye'den Diyarbakır'a. İyi bir bakım yapıyoruz, masraflı bir iştir ama güzel bir hobidir. Bu işi severek yapıyorum, az kuş besliyorum, kaliteli kuş besliyorum. Bu yarıştırdığım kuşların anne babaları hepsi uçmuş kuş, 1000 kilometre, 930 kilometre hava, hepsi dereceli kuşlar. 10 çift anne baba var, fazla kuş yok bende. Kiminin kümesine gider bakarsın 100 tane kuş var damızlık. Bende öyle yok, 10 tane erkek 10 tane dişi iki çift yavru alırım ayırırım sonraki seneye kadar ondan daha yavru almam ve denerim hangisi kaliteliyse onunla devam ederim. Kalite olmayanları diskalifiye ederiz, beslemeyiz. Hiç bir arkadaşa da vermem beni Diyarbakır'da tanıyan da tanır, dışında da tanır. Hiç bir insana iyi damızlık kuş vermemişim. Şimdi sabahları 35 dakika, akşamları 35 dakika uçurarak bu kuşları alıştırıyoruz. Normalinde 2 ay yarışlara kala biz bunları tam bir sporcu performansında yiyecekleri, içecekleri sabah akşam veriyoruz, sabah akşam uçuşlarını yapıyoruz. Genel bir tedavi yapıyoruz, üst solunumuna baktırıyoruz daha öncesinde de 6 ayda bir yıllık aşılarını yapıyoruz ve ondan sonrası hiç ilaca girmeyiz. Sadece katkı maddeleri veririz, ama yemleri özel bakımlıdır. Sabah uçurup kapatırız sporcu gibi dinletiyoruz, akşam uçuşu gelene kadar hiç karışmayız. Akşam uçuşundan sonra yemleyip kapatırız. 5 gün bunu sürekli yaparız 6'ıncı gün dinlendiririz ve derneğe teslim ederiz. 6'ıncı gün yola çıkar, 7'inci gün kuş salınır.”