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Malezyalı gençlerden Vali Güzeloğlu'na ziyaret

Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, Yükseköğretim Kurumları Arasında Öğrenci ve Öğretim Üyesi Değişim Programı kapsamında kente gelen Malezyalı öğrencileri kabul etti.


Ziyarette, Dicle Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Eyüp Tanrıverdi, Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Faruk Gökçe, Öğretim Üyesi Cihat Gündüz ve Erasmus Programı kapsamında Diyarbakır'a gelen Malezyalı öğrenciler yer aldı. Ziyaret, Dicle Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Eyüp Tanrıverdi'nin program hakkında bilgi vermesiyle başladı. Diyarbakır'a gelen Malezyalı öğrencilerin izlenimleri, edindikleri arkadaşlıklar ve kent hakkında görüşleri belirtildi.

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