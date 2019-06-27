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Mardinkapı-Bağıvar Köprüsü hattında asfalt çalışmaları tamamlandı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Mardinkapı-Bağıvar Köprüsü hattını oluşturan eski Mardin Yolu’ndaki asfaltlama çalışmasının tamamlanması ile hizmete açılırken, devam eden kaldırım onarma, isnat yenileme ve aydınlatma çalışmaları sürüyor.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Mardinkapı-Bağıvar Köprüsü hattını oluşturan eski Mardin Yolu'ndaki asfaltlama çalışmasının tamamlanması ile hizmete açılırken, devam eden kaldırım onarma, isnat yenileme ve aydınlatma çalışmaları sürüyor.


Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı, Mardinkapı-Bağıvar Köprüsü hattını oluşturan eski Mardin yolunda başlattığı asfaltlama çalışmasını tamamladı. Yayaların ve sürücülerin güvenliği için Ulaşım Daire Başkanlığı ekipleri tarafından çizgilerin ve uyarıların çizilmesiyle hizmete açıldı. Kent açısından önemli bir yere sahip olan Mardinkapı-Bağıvar Köprü hattına yaklaşık 5 bin ton asfaltın yolda aydınlatma, kaldırım onarma ve istinat yenileme çalışmaları da devam ediyor. Aydınlatma ve kaldırım çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte yolda yeşillendirme çalışmaları yapılacak.


Yol çizgi çalışmalarıyla ilgili bilgi veren Ulaşım Daire Başkanlığı'nda görevli Mehmet Uslu, yayaların ve sürücülerin güvenliğini sağlamak için çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte yol çizgilerini çizmeye başladıklarını söyledi. Uslu çizgilerin ve uyarı görsellerini trafik yoğunluğunun az olduğu gece saatlerinde yaptıklarını kaydetti.

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