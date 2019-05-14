Mardinkapı-Kabe Köprü hattı yenileniyor

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı'nın yerinde incelediği, kent turizmi açısından oldukça önemli bir yere sahip olan Mardinkapı, On Gözlü Köprü'yü de içine alacak şekilde Kabe Köprü'süne kadar olan hattı yol, aydınlatma, yol genişletme, kaldırım, peyzaj ve istinat duvarları olmak üzere baştan sona yeniliyor.

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı, çalışma alanlarını incelemeye devam ediyor. Mızraklı, Mardinkapı'dan On Gözlü Köprü'yü de içine alacak şekilde Kabe Köprü'süne kadar olan hatta yürütülen yol yapım çalışmalarını yerinde inceledi. İlk etapta yolun konforunu düzeltme ve oluşacak kazaların önüne geçmek amacıyla yürütülen çalışmalar ile ilgili personellerden bilgi alan Mızraklı, yol yapımında çalışan işçilere emeklerinden dolayı teşekkür etti.

Mardinkapı-Kabe Köprü hattına 5 bin ton asfalt serilecek

Yaklaşık 5 bin ton asfaltın döküleceği ve Ramazan Bayramı'ndan önce tamamlanması beklenen hattı yürüyerek geçen Mızraklı, harabeye dönmüş noktaları ilgili personelle göstererek gerekli çalışmaların hızlandırılmasını istedi. Hat boyunca yapılacak olan aydınlatma, yol genişletme, istinat duvar yenilemesi, peyzaj ve kaldırım çalışmaları ile ilgili personellerle fikir alışverişinde bulunan Mızraklı, istinat duvarların bulunduğu ve yabancı otlarla kaplı alanlarda yeşillendirme çalışmalarının yapılacağını belirtti. Çalışmaları yerinde incelerken hat üzerinde geçen araçlardaki vatandaşlar, Mızraklı'yı selamladı ve yürütülen çalışmalarda başarılar diledi.

İstinat duvarları yenilenecek

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, kent turizmi açısından oldukça önemli bir yere sahip olan ve insan sirkülasyonun yoğun olduğu Sur ilçesi Mardinkapı-Kabe Köprü hattını baştan sona yenileyecek. Yol tıraşlama ile DİSKİ Genel Müdürlüğü'nün altyapı çalışmalarını sürdürdüğü alanda, ilk etapta yol konforunu artırma ve kazaların önüne geçmek amacıyla 5 bin ton sıcak asfalt serilecek. Ramazan Bayramı'ndan önce tamamlanması beklenen asfaltlamanın ardından hatta kaldırımlar yenilenecek. Bazı bölümlerde yolun genişletileceği projede ayrıca araç ve insan güvenliği için istinat duvarları yeniden inşa edilecek. İstinat duvarlarının bulunduğu alanlar peyzaj çalışmalarıyla yeşillendirilecek ve yol komple aydınlatılacak.