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Mardinkapı ve Kabe Köprüsü hattında asfalt çalışması başladı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı, Mardinkapı ve Kabe Köprüsü hattında başlayan asfalt çalışmasını yerinde inceledi.


Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı, Mardinkapı ve Kabe Köprüsü hattında asfaltlama çalışmasına başladı. Asfaltlama çalışmasını yerinde inceleyen Mızraklı, yürütülen çalışmalar ile ilgili birim amirlerinden bilgi aldı, çalışan işçilere emeklerinden dolayı teşekkür etti. Mızraklı'ya Büyükşehir Belediyesi meclis üyeleri, Sur Belediyesi Başkan vekilleri, daire başkanları eşlik etti.


Yaklaşık 5 bin ton asfaltın döküleceği ve Ramazan Bayramı'ndan önce tamamlanması hedeflenen hattı denetleyen Mızraklı, asfaltlamadan sonra yürütülecek kaldırım çalışmalarında vatandaşların kullanabileceği en iyi şekilde düzenlenmesini istedi. Kent turizmi açısından önemli bir yere sahip olan Mardinkapı ve Kabe Köprüsü hattında asfaltlama çalışmalarının ardından kaldırım, aydınlatma, istinat duvar yenilemesi ve peyzaj çalışmaları yürütülecek.

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