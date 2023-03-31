Mart kapıdan baktırdı, vatandaş kışlık elbiseleri tekrar indirdi

Diyarbakır'da sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, kent merkezini beyaza bürüdü. Baharın gelmesiyle rafa kaldırılan kışlık elbiseler ise yeniden dolaplara indirildi.

Dün soğuk havanın etkili olduğu Diyarbakır'da bugün vatandaş karlı bir güne uyandı. Kar yağışının beklenmediği kentte vatandaş, aniden başlayan sağanağa hazırlıksız yakalandı. Kentin ilçelerindeki yüksek kesimlerde ise yağış daha yoğun göründü.

Kentin merkez ilçelerinden Yenişehir'de bazı vatandaşların kar yağışının tadını çıkarıp fotoğraf çektirmesi ise kameralara yansıdı.

“Ramazan ayında ilk defa kar yağdığını gördüm”

Kışlık elbiseleri kaldırdıklarını ve tişört ile sağanak kar yağışına yakalandığını ifade eden Muhammet Miraç Ömeroğlu, “Tam kışlık elbiselerimizi kaldırdık derken tekrar kar yağdı. Birkaç gün hava sıcak oldu, daha sonra tekrar soğumaya başladı. Kimse bilmiyordu karın böyle yağmasını. Hayatımda ilk defa Ramazan ayında kar yağdığını gördüm. Bu kadar büyük boyutta kar yağışını ilk defa görüyorum. Hava sıcak olur diye yazlık tişört giymiştim. Allah'ın takdiriyle kar yağdı” dedi.

Bahar ayında kar yağmasını şaşkınlıkla izlediğini dile getiren Helin Eren ise, “Tam yazlıkları çıkaracağız derken Diyarbakır'da kar yağışı başladı. Bu sene artık karın yağmasını beklemiyorduk. Sanırsam mevsimler değişti” ifadelerini kullandı.