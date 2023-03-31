Mart sonu Diyarbakır'a kar yağdı

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde Mart ayının son gününde kar yağdı.

Diyarbakır Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi, dün yaptığı son değerlendirmelere göre bugün için yüksek yerler başta olmak üzere Siirt ve Şırnak'ın bazı ilçeleri için kar yağışı uyarısında bulunmuştu. O uyarıların ardından belirtilen bölgelerde yer yer kar yağışı yaşanırken, kar yağışı dalgası Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde de etkisini gösterdi.

Sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, Mart ayının son günlerinde her yeri beyaza bürüdü.