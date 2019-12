Masas?n?n ?st?ne para b?rak?yor, ihtiyac? olan al?p gidiyor

D?YARBAKIR (?HA) ? Diyarbak?r'da kuyumcu esnaf?, i? yerindeki masas?n?n ?zerine para kutusu b?rakt?. Her g?n kutuya bir miktar para b?rakan esnaf, ihtiya? sahiplerinin herhangi bir ?ey s?ylemeden kendilerine yetecek kadar paray? al?p gitmelerini sa?l?yor.

Merkez Kayap?nar il?esinde kuyumcu olan Mehmet Y?ksel, ihtiya? sahibi vatanda?lar i?in i? yerinde bulunan masas?n?n ?zerine para kutusu b?rakt?. Bir lira, 5 lira, 10 lira ve 20 liral?k d?rt fakl? kutu b?rakan Y?ksel, ihtiya? sahiplerinin kendilerine yetecek kadar para al?p gitmelerini sa?l?yor. ?htiya? sahiplerinin paray? al?rken rencide olmas?n? istemedi?i i?in b?yle bir uygulama ba?latan Y?ksel,

bu i?i b?y?klerinden g?rd?klerini ve Osmanl? gelene?ine yak?n bir ?ey yapmaya ?al??t?klar?n? belirtti.

?Kendi kasas? gibi gelip paras?n? al?p gider?

B?y?klerinden g?rd??? bu gelene?i s?rd?rd?klerini ifade eden Y?ksel, ticaretle u?ra?t?klar?, para kazand?klar? i?in gelen ki?iyi mutlaka bo? g?ndermediklerini s?yledi. Y?ksel, ??htiyac? varsa veya yoksa e?er kendini o hale getirip de gelip de dilencilik ?eklinde para istiyorsa bende personellere s?rekli s?yl?yorum hi?bir insan? bo? ??kartmay?n. ?htiyac? olan i?eri girip de elini a??p sonra adam? me?gul edip veya belki bozuk paras? olmayabilir. O an vatanda?a kar?? zor durumda kalmamas? i?in hem esnaf hem de ihtiyac? olan vatanda?a b?yle bir ortam olu?mas?n diye kalkt?m b?yle bir ??z?m yapt?m. Bizim abonelilerimiz var. Hafta da gelip 10 lira alan var, ya da 20 lira alan var. Birde 5'likler var. Bunlar abonelerimizedir. Ben ka? sefer ?ahit oldum. Dikkat ettim i?eriye giriyor ihtiyac? vard?r. Ben ona demi?im ki her hafta gel 10 liran? al, ya da 20 liran? gel al. ??eriye girmi?tir, o an tan?d?k birini g?rm?? hemen utanm??. Ya da ba?ka bir ?eyle me?gul olmu? paray? almadan d??ar?ya ??km??. Ben buna birka? sefer ?ahit oldum. Dedim ne yapabiliriz diye, rencide olmas?n kimse. Zaten bu yard?m? yap?yoruz bu aboneliklerimize. B?yle bir ??z?m bulduk. 10 liral?k, 5 liral?k birde 1 liral?k kutu b?rakt?k oraya. Tabi bu ho?uma gidiyor. ??eriye giriyor. Biz i?imizle u?ra??rken o da gelip bir liras?n? al?yor. Sonra gelen 5 liral?k abonelikte biliyor. Hi? kar??t?rmazlar yani. Kendi kasas? gibi gelip 5 liral???n? al?r hi? kimse fark etmeden. Ya da 10 lira al?r ??k?p gider. Osmanl? d?neminde bun benzer gelenek yap?lm?? ve bu ?ekilde bizde devam ettiriyoruz. Hi? kimseyi rencide etmeden gelip de ihtiyac?n? al?r ve kalabal???n i?inden ?ekip gider. Bu g?zel ?eyler esnaflarda hep g?rmek istiyoruz. Art?k in?allah bizde ?rnek oluruz. Bundan sonra birka? tane esnafta ??kar b?yle bir ?ey yapar. Bu dilencili?i de kald?ral?m? dedi.

Vatanda?lardan Abdullah ?zkorkmaz, baz? ihtiya? sahiplerinin para isterken rencide edildi?ini, bu uygulaman?n yerinde oldu?unu s?yledi. ?zkorkmaz, ?Herkes gelip kutudan paras?n? al?p gidiyor. Sanki b?yle abone gibi i?eri giriyor, paras?n? al?yor, bunlarda kendi i?lerine bak?yor. Ben o kadar mutlu oluyorum ki, ke?ke b?t?n esnaf bunu yapsa? diye konu?tu.