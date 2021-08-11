Masterlerde bahar turnuvası tamamlandı

Diyarbakır'da 12 takımın katılımı ile düzenlenen Masterler Yaz Futbol Turnuvası oynanan final maçıyla tamamlandı.

Şampiyon olan Diyarbakır Masterler Futbol Takımının kupasını Vali Yardımcısı Ömer Coşkun verdi. Turnuvaya takımlar arasındaki centilmenlik görüntüleri damga vurdu. Diyarbakır'da geleneksel hale getirilen ve aktif futbolculuk hayatını noktalamış olan isimlerin forma giydiği masterler futbol turnuvaları devam ediyor. 12 takımın katılımıyla düzenlenen Masterler Yaz Turnuvası'nda şampiyonluk ipini finalde Asur Masterler'i mağlup eden Diyarbakır masterler göğüsledi. Şampiyon takımın kupasını Vali Yardımcısı Ömer Coşkun, Diyarbakır Masterler'in kaptanı Veysi Akar'a verdi. Seyrantepe Spor Tesisleri'ne oynanan turnuvadaki maçlar renkli görüntülere sahne oldu. Çınar Masterler en centilmen takım seçildi. Turnuvaya taşra ilçelerden Çermik ve Kulp'tan da takımlar katıldı.