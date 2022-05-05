Mavi Listenin hedefi ivme kazanan OSB'yi daha da güçlendirmek

Diyarbakır'da 916 hektarlık alana sahip olan ve dört etaptan oluşan Organize Sanayi Bölgesi (OSB), pandemiye rağmen son dört yılda üretimde, ihracatta ve yatırımda rekora doğru gidiyor. 14 Mayıs'ta gerçekleşecek OSB Olağan Genel Kurulunda Mavi Listeden yeniden başkan adayı olan Diyarbakır OSB Başkanı Mustafa Fidan, 386 fabrikanın faaliyet gösterdiği OSB'den dünyanın dört bir yanına ihracat yapıldığını belirterek, üretim ve istihdam ile ilgili yeni projelerle var olan ivmeyi daha da yükseltmeyi hedeflediklerini söyledi.

Diyarbakır OSB, 14 Mayısta yapılacak Olağan Genel Kurulda 9 kişiden oluşan yeni müteşebbis heyeti için sandık başına gidecek. Mavi Liste olarak seçim hazırlıklarını sürdüren Diyarbakır OSB Başkanı Mustafa Fidan, göreve geldikleri Mayıs 2018'den günümüze birçok projeyi hayata geçirdiklerini söyledi. Seçimden kısa bir süre sonra dünyayı etkisi altına alan Covid-19'un baş gösterdiğine dikkat çeken Fidan, 2 aylık kapanma süreci sonrası fabrikaların 7/24 vardiya sistemiyle üretime kaldıkları yerden devam ettiğini kaydetti.

“Pandemiye rağmen üretimden vazgeçmedik”

Pandeminin getirdiği koşullar nedeniyle ekonomi başta olmak üzere birçok alanda herkes için zor bir süreç olduğunu kaydeden OSB Başkanı Mustafa Fidan, yaşanan ilk şokun ardından başarılı bir toparlanma grafiği çizdiklerini vurguladı. Fidan, “Organize Sanayi Bölgemizde yatırım talepleri hız kesmedi, üretimimiz hiç durmadı. Öyle ki pandemi nedeniyle 2 ay kapama yaşayan işletmelerimiz gelen siparişleri yetiştirmek için 7/24 vardiya sistemiyle çalıştı. Pandeminin yaşandığı 2020'de 155 milyon 896 bin 35 dolar olan kent ihracatının, 2021'de 231 milyon 252 bin dolara yükseldi. 2022'nin ilk çeyreğine baktığımızda 2021'de 45 milyon 823 bin 520 dolar olan ihracatın, bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 40 artarak 63 milyon 963 bin 70 dolara yükseldiğini görüyoruz. Yine yeni yatırım grafiğine baktığımızda özellikle Tekstil İhtisas OSB'nin kurulmasıyla kentimize büyük bir ilgi söz konusu. 2018'den günümüze dek yatırımlarda yüzde 37'lik bir artış var” dedi.

“Batılı yatırımcıların negatif algısını kırdık”

Batıdan Diyarbakır'a yönelik negatif algının son yıllarda kırıldığına dikkat çeken Fidan, kültürel tanıtımların yanı sıra STK'ların yürüttüğü diplomatik ve ikna trafiğinin de etkili olduğunu ifade etti. Fidan, “Diyarbakır, tarihi geçmişi ve barındırdığı kültürel değerlerle adeta bir açık hava müzesi. Kentimize dair kulaktan duyma, negatif algı içeren fısıltılar, fiziki olarak gezilip görüldüğünde ortadan kalkıyor. Diyarbakır OSB olarak, biz negatif algının kırılmasında büyük çaba gösterdik. Batıdan çok büyük yatırımları buraya davet ettik. Öncelikle Diyarbakır OSB'mizdeki üretim sahalarını gezdik. Fabrikaları ziyaret ettik. Buradaki yatırım avantajlarını anlattık. Daha sonra kentimizin tarihi ve kültürel mekanlarını gezdiler. Hayran kalıp, öyle gittiler. Kendilerinden hep pozitif yaklaşımlar gördük. Önyargıların kırılması açısından bu ziyaretler önemliydi. Ziyarete gelen misafirlerimizin bir kısmı yatırım kararı aldı. Bunlardan biri de ünlü firmaydı. Güneydoğu'daki yatırım kararı olarak Şanlıurfa tercih edilmişti. Ancak biz kendilerini ikna ettik ve Diyarbakır OSB'mizde yatırım kararı aldılar” diye konuştu.

“Diyarbakır artık bir cazibe merkezi”

OSB Başkanı Mustafa Fidan, Diyarbakır'ın yatırımcılar için artık bir cazibe merkezi haline geldiğini vurgulayarak, şöyle devam etti:

“Kentimiz, yatırımcılar için bir cazibe merkezi haline gelmiştir. Yatırımcılardan gelen yoğun yer talepleri nedeniyle yapmış olduğumuz girişimler sonucunda 254 hektar alanda beşinci etabın kurulması Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız tarafından onaylandı. Şu an yer seçim çalışmaları başlamış olup, en kısa zamanda alt yapı çalışmalarına başlanması planlanmaktadır. Geçmişle kıyasladığımızda Diyarbakır OSB bugün birçok alanda gerçekleştirdiği önemli projelerle Türkiye'nin model organize sanayi bölgesi olma yolundadır. Bölgemizin gündemi artık yatırımdır, istihdamdır”.

“Mavi liste olarak çıtayı daha da yükseltme hedefimiz var”

Görevde olduğu dört yıllık süreçte Diyarbakır OSB'ye bir ivme kazandırdıklarını kaydeden Fidan, Mavi Liste olarak kazanmaları halinde hayata geçirecekleri projeleri de anlattı. Fidan, "Dış ticaretin geliştirilmesi adına, OSB bünyesinde kurduğumuz proje ofisine ek olarak sanayicilerimiz için dış ticaret birimi kuracağız. Proje ofisimizin nitelikli personel sayısını arttırarak sanayicilerimizin ulusal ve uluslararası fonlardan Diyarbakır OSB öncülüğünde daha fazla faydalanmalarını sağlayacağız. Uluslararası rekabetçiliği geliştirme ve sektörel kümelenme projeleri gibi sanayicilerimizin faydasına olan projelerin uygulanmasında öncülük etmeye devam edeceğiz. GES projelerinin daha fazla yaygınlaştırılması gibi öncelikli faaliyetlerimizi en kısa sürede hayata geçireceğiz. Bu çerçevede yatırımcılarımız için ipoteksiz, kefilsiz çatı üstü GES yatırımları için protokol imzaladığımız banka sayısını arttıracağız. Diyarbakır'ın 6. Teşvik Bölgesi'nde yer almasından kaynaklı avantajları anlatarak ulusal ve uluslararası birçok yatırımcıyı kentimize çekmek için gerekli çalışmaları yürütmeye devam edeceğiz. İlimizdeki 1 milyona yakın iş gücü nüfusumuzun mevsimlik işçi göçünü azaltmak amacıyla, ‘Daha çok yatırım ve daha çok istihdam' ana sloganını benimseyerek gençlerimizin gelecek kaygılarını ortadan kaldırmaya yardımcı olmak için bütün belediyeler, kamu kurumları, oda ve sivil toplum kuruluşları ile istişare içerisinde olacağız ve projeler üreteceğiz. Sanayicimizin faydalanabileceği projesi hazır olan konukevi ve sosyal tesisleri yaparak, yurt dışından ve şehir dışından gelen misafirlerimizin OSB içerisinde rahatça konaklamalarını sağlayacağız. Yeni konferans salonumuzda, yurt dışından getireceğimiz ticari alım heyetleri ile sanayicilerimizi buluşturacağız. Ticari ateşeliklerle ilişkilerimizi geliştireceğiz. Tüm firmalarımızın ürünlerinin tanıtımını arttırmak amaçlı, her firmamız için profesyonel reklam görselleri çekip çeşitli medya alanlarında yayınlatarak firmalarımızın yurt içi ve yurt dışı pazar olanaklarının geliştirilmesine katkı sağlayacağız. 12 adet bin 500 metrekarelik küçük ölçekli fabrika binası tesis edip kira yolu ile OSB'mizin gelirlerini arttıracağız. Yatırımcılarımız ve gençlerimiz arasında proje platformu kurarak yatırım fikirlerinin hayat bulmasına katkı sağlayacağız. Sanayicilerimizin yapmayı planladıkları yatırım konularına göre, ulusal ve uluslararası hibe ve teşvik imkanlarından sanayicilerimizi anlık olarak bilgilendirerek proje hazırlama desteği sunacağız. İşverenlerimize ve ekiplerine; markalaşma, üretim verimliliği ve kurumsallaşma konularında OSB öncülüğünde yerinde eğitim çalışmaları düzenleyeceğiz. Sanayicilerimize değişen mevzuatlar çerçevesinde anlık bildirimlerde bulunarak özellikle mesleki yeterlilik kursları hakkında destek sağlayacağız. Üniversite ve sanayi iş birliği çerçevesinde kurmuş olduğumuz iletişim ofislerinin etkin ve verimli çalışmasını sağlayacağız. Sanayicilerimizin bir araya gelerek iletişimlerinin ve OSB içi tedarik zincirinin geliştirilmesi için kaynaşma etkinlikleri düzenleyeceğiz. OSB bürokrasisini minimum seviyeye indirme için iş akış şemalarımızı gözden geçireceğiz. Yapılması öngörülen yatırımların önceliklerini belirlemek için anket, yüz yüze görüşme gibi yöntemlerle sanayicilerimizle etkin iletişim kuracağız. Bunlara ek olarak yatırımcılarımız için, kesintisiz enerji ve altyapı, şeffaf ve denetlenebilir yönetim anlayışı, samimiyet ve güler yüz olmazsa olmazlarımız olmaya devam edecektir. Mavi Liste olarak yola çıktığımız ilk günden beri hep aynı şeyi dile getirdik. Bizim tek odaklandığımız nokta sanayicimizin ve bölgemizin gelişimidir. Bütün sanayicilerimizi kucaklayarak bundan sonra da başarılı olacağımıza inancımız tamdır. Kent ekonomisi ve istihdamına büyük katkı sağlayan Diyarbakır OSB'mizi, bugüne dek günün koşullarına göre şekillendiren ve geliştiren tüm yönetimlere Mavi Liste olarak teşekkür eder ve herkesin bilmesini isteriz ki, seçimlerin tek bir kazananı olacaktır oda Diyarbakır'ımızdır. Üreten Diyarbakır'da; hep birlikte üretmek ve büyümek için tüm yatırımcılarımızı Mavi Listeyi desteklemeye davet ediyoruz. Ülkemiz, Diyarbakır, gençlerimiz ve geleceğimiz için üreteceğiz ve üretmekten hiçbir zaman vazgeçmeyeceğiz” dedi.