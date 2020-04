Meclise en anlamlı 100. yıl hediyesi

Hukukçu ve yazar Farah Diba, kaleme aldığı ‘Geleceğin tarihi tanıkları' kitabında Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) açılışının 100. yılına özel yazdığı şiiri meclise armağan etti. Diba, milletin iradesine vurgu yaptığı şiirin, 100. yıl açılış kutlamalarında okunmasının büyük mutluluk vereceğini söyledi.

Daha önce OmurGAM Adalet isimli kitabını çıkaran hukukçu ve yazar Farah Diba, Huriye'nin Kanatları, Geleceğin Tarihi Tanıkları ve Aforizmalar isimli kitaplarını baskı aşamasına getirdi. Dünyayı etkileyen Covid-19 salgını dolayısıyla hazır olan 3 kitabının baskısını yapamayan Diba, TBMM'nin açılışının 100. yılına özel bir şiir yazdı. Egemenliğin kayıtsız şartsız milletin olduğunu vurguladığı şiirini 100. yıl kutlamalarında TBMM'sinde okunmasını istediğini belirten Diba, “Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Türkiye Büyük Millet Meclisi, irademizin sahibi, çok renkliliğimizin sebebi, sesimiz ve kutsalımızdır. İradeyi millete karşılıksız teslim eden tek mercidir. Bir yurttaş olarak her şeyden bağımsız olarak belirtmeliyim, yaşadığımız bu zor günlerde millet olmaktan başka bir çaremiz ve görevimiz olmadığı gibi zihinlerimizde ve farklı düşüncelerimizde de buna yer vermek zorundayız. Değişen ve gelişen çağı, sahip olduğumuz güçlü ruha eziyet etmeden, şefkatle, köklü uygarlığa yakışır asil bir tavırla izlemeli ve yetişmeliyiz” dedi.

“Evde kal çağrısı yaptı”

Hukukçu ve yazar Farah Diba, açıklamalarında korona günlerine de değinerek millete ‘Evde kal' çağrısı yaptı. Diba, “Bizim, kendimizi çok özlediğimizi hissettirdiği kanaatindeyim. İç dünyamızın yargıcı olup sessizce ve mutsuz olmadan her zafer gibi bunu da başarmayı evimizde bekleyerek, eksiklerimizi bağımsız bir muhasebeyle yüzleşerek görmeyi, çözüm odaklı düşünmeyi başarmalıyız. Bu özel günde, günümüzün ihtiyacına karşılık, hayatlarını hiçe sayarak ve sonsuz görev aşkıyla hayatlarını ortaya koyan ‘Beyaz hisli savaşçılarımız' doktorlarımız ve sağlık alanındaki tüm çalışanlarında haklarını evde kalarak teslim etmek gerekecektir” diye konuştu.

“Bugün günlerden milletin iradesi”

Basım için bekleyen ‘Geleceğin tarihi tanıkları' isimli kitabının 100. bölümünde TBMM'nin 100. yılına armağan ettiği şiir ile meclise en anlamlı hediyeyi veren hukukçu ve yazar Diba, bir milletin fikri ve birliğinin, ruhuyla birleşip bir kalemde buluşunca gerisinin teferruat olduğunu söyledi. Diba, “Her insan hayatta en az bir defa eline kalemi almalı düşüncesinden yola çıkarak, koronanın ülkemizde başladığı günden bu yana, bir korona gerçeğiyle her an yüzleme ihtimali olan ben veya herhangi bir bireyin empatisini kurarak, adeta bir korona hastası gibi düşünerek yazdığım ve basım için şu an hazırlanan ‘Geleceğin tarihi tanıkları' isimli kitabın 100. bölümünde Türkiye Büyük Millet Meclisinin 100. yılına armağan etmek istediğim güncemi kaleme aldım. Bir milletin fikri ve birliği, ruhuyla birleşip bir kalemde buluşunca artık gerisi teferruattır. Türkiye Cumhuriyeti çatısı altında bulunanların, milletin hür iradesiyle seçilmişlerin, Türkiye Büyük Millet Meclisine hizmet edenlerin, geleceğin mirasçıları olan tüm çocuklarımızın ve tüm yurttaşların bu gününü kutluyorum” şeklinde konuştu.

Diba'nın “Türkiye Büyük Millet Meclisine” başlığıyla TBMM açılışının 100. yılına armağan ettiği şiir:

“Dumanı perdesinde gizliydi memleketimin.

Ve yanağından süzülen bir damla gözyaşının,

Acıdan sonra sevinçle buluşacağı yepyeni bir tarihti o gün.

Uzun bir yolculuktan sonra,

Sancılı ama şanlı bir doğumla,

Anadolu'da buluşacaktık memleketimin umut bekleyen insanlarıyla

O gün memleketim,

Yaralı yüreğine karşılık,

Bir kilimin desenlerinde buluşmuş bütün renkler gibi herkese kalbini yine de açmıştı.

Ben doğarken memleketimin taşıdığı tüm kanların rengiyle,

Şanlı bir tarihten kudretli bir geleceğe doğacaktım.

Ve bugün tarih,

23 Nisan 1920,

Günlerden milletin irades

Ve ben,

Ali emminin, Salih dayının, Ahmet amcanın evlerinin duvarlarından söküp getirdiği kiremitlerle damını yaptığı ve tek bir gaz lambasının yorgun ışığının kutsallığında doğdum

Gözlerimi açtığımda karşımda ruhu asla ölmeyecek

Anadolulunun yüz on beş sesi ile sadakatle selamlaştım.

Sinop milletvekili Şerif bey,

Beni memleketle tanıştırırken,

Yabancı köleliğin benden sonra mümkün olmayacağını haykırıyordu, yaşının ve dava aşkının hak ettiği hürmetle.

Mirasta ağırdı, görevde,

Milli iradeyi vatanın kaderine hâkim kılacak,

Memlekete ses ve nefes olacak,

Yorgun kalplerini iyileştirecek,

Hayallerinin emrinde olacaktım.

İradelerini bir çatı altında buluşturacak,

Farklı renklere sevgiyle yaklaşacak,

Çok renkliliğin zenginliğinde büyütecek,

Adalete aşkı öğretecek,

Eşitliğe saygıyla değer verecek,

Her sese kulak verip,

Şefkati, memleketin iradesinden eksik etmeyecektim.

Ve haykırarak;

‘Egemenlik kayıtsız şartsız milletimindir' diyecektim.

Ben kim miydim?

Ben,

Milletin iradesi,

Türkiye Büyük Millet Meclisi"