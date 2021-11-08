Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı ve PerceART tarafından organizasyonu yapılan 'Medeniyetler şehrinde sanat karma sergisi' ile 2021-2022 sergi sezonu birçok medeniyete ev sahipliği yapmış olan Diyarbakır'da sanatseverleri ağırlıyor.

Birçok sanatseverin yoğun ilgisini ve merakını uyandıran, Pervin Özen ve Ece Erman'ın küratörlüğünde düzenlenen tabiat temalı sergide bireysel ve toplumsal olarak doğaya karşı daha duyarlı olmak gerektiği konusundan yola çıkılarak hayata geçirildiği belirtildi. Sergiye İstanbul, Ankara, Antalya, İskenderun, İzmir, Gaziantep, Bodrum ve Diyarbakır'dan eserleriyle katılacak olan sanatçıların yanı sıra, Fas'tan ülkemize gelerek serginin açılışında bulunacak bir misafir sanatçı ile toplam 45 sanatçı 55 eser ile katılıyor. Sergiye katılacak olan sanatçılar sadece sergiye katılmak amacıyla değil, aynı zamanda medeniyetler şehri Diyarbakır'ın tarihi mekanlarını görme fırsatı da bulacak.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Sümerpark Sanat Galerisinde düzenlenecek serginin açılışının 6 Kasım 2021 Cumartesi günü saat 15.00'da gerçekleştirildi ve serginin 11 Kasım tarihine kadar açık kalacağı belirtildi.