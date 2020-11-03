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Medine Bulvarında genişletme çalışmaları başladı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, yol genişletme çalışması kapsamında Bağlar ilçesi Medine Bulvarı üzerinde imar yolunda kalan ve kamulaştırma kararı alınan 4 yapıdan kamulaştırılma işlemleri tamamlanan bir yapının yıkımını gerçekleştirdi.


Kent genelinde yol yapım bakım ve onarım çalışmalarını sürdüren Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, yol genişletme kapsamında Bağlar ilçesi Şeyhşamil Mahallesinde bulunan Medine Bulvarı üzerinde imar yolunda kalan ve kamulaştırma kararı alınan yapılarda yıkım çalışmalarına başladı. Büyükşehir Belediyesi İmar Daire Başkanlığının aldığı karar çerçevesinde Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, kamulaştırma işlemleri tamamlanan yapının yıkımını yaptı. Bulvarın bir kısmını trafiğe kapatarak güvenlik önlemlerini alan zabıta ekipleri, yıkımı gerçekleştirdi. Ekipler, yıkımın ardından çıkan molozları kamyonlarla hafriyat döküm sahasına taşıdı.


Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, kamulaştırma çalışmaları devam eden 3 yapının işlemleri tamamlandıktan sonra yapıların yıkımını gerçekleştirecek.

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